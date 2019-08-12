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Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.08.2019
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde saat 16.34'te, 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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