Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde saat 16.34'te, 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.