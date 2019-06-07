Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.79
BIST 100
93,674.42
Altın
1,346.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Hüseyin Yıldız   | 07.06.2019
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan birliklerine doğru yola çıktı.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Savaş eşini hayattan kopardı, kendisini sakat bıraktı

Türk ve Suriyeli kadınları 'sanat' kaynaştırıyor

AA'nın hikayesini duyurduğu Aye bebek Türkiye'de tedavi olacak

AA'nın hikayesini duyurduğu Aye bebek Türkiye'de tedavi olacak
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İdlib'deki saldırılarda iki sağlık merkezi vuruldu

İdlib'deki saldırılarda iki sağlık merkezi vuruldu