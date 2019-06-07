Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Hatay
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan birliklerine doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.