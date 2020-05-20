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Ankara Temelli'de bir medikal fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor
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Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Aykut Karadağ   | 20.05.2020
Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın Fotoğraf: Kıvanç Gürbüz/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Malıköy Mahallesi'nde medikal malzeme üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrika deposunda hasara yol açtı.

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