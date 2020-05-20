Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın
Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Malıköy Mahallesi'nde medikal malzeme üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, fabrika deposunda hasara yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.