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Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Ekrem Payan   | 09.02.2020
Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir."

Konuyla ilgili şüpheli B.Ç. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.




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