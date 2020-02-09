Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.
Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.