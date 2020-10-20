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Türkiye

Silivri'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Ali Derdiyok,Alparslan Ermiş   | 20.10.2020
Silivri'de çıkan fabrika yangını söndürüldü Fotoğraf: Alparslan Ermiş/AA

İstanbul

Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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