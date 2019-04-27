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Silifke eriğinin kilogramı bahçede 8-14 liradan satılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında hasadına başlanan ve ilk çıktığında taneyle satılan eriğin kilogramı 8-14 liradan alıcı buluyor.

Hüseyin Haskan   | 27.04.2019
Silifke eriğinin kilogramı bahçede 8-14 liradan satılıyor

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında hasadına başlanan erik, bahçelerde 8-14 liradan satılıyor.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilogramı 8 ile 14 liradan alıcı buluyor.

Özel olarak paketlenen erikler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'ın da aralarında bulunduğu ülkelere gönderiliyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bu sezon hasadın artık tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kış şartlarından dolayı rekoltenin yüzde 50'ye yakın düştüğünü belirten Şen, "Piyasanın en kaliteli eriklerini üretiyoruz. Olumsuzluklara rağmen ürünlerimiz değerinde piyasaya girdi. Üreticilerimiz fiyatlardan gayet memnun. İç ve dış piyasaya kaliteli eriği 8-14 liradan satıyoruz." dedi.

Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da ilçede 8-9 bin dönüm arazi üzerinde üretim olduğuna işaret ederek "Her yıl 8-9 bin ton yıllık verim elde ediyorduk. Bu yılki hava şartlarından dolayı üretim yarı yarıya azaldı. İhracatın olmasıyla fiyatlar belirli bir standarda ulaştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda olumsuz hava şartlarına yenik düşmezsek daha bereketli bir yıl olur." diye konuştu.

Çiftçiler de ürünlerinin değerinde satılmasından memnun olduklarını kaydetti.

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