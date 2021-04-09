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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu

Fecri Barlık   | 09.04.2021
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu

Siirt

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.


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