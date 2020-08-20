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Siirt'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Fecri Barlık   | 20.08.2020
Siirt'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Siirt

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri ile firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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