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İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 424 adli ve idari işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldığını, 424 adli ve idari işlem uygulandığını bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.08.2020
İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 424 adli ve idari işlem uygulandı

Istanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 424 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz sürecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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