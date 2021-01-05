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Siirt'te son bir yılda 31 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliği, son bir yılda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 1132 operasyonda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fecri Barlık   | 05.01.2021
Siirt'te son bir yılda 31 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılında terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Buna göre terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 202 kişi hakkında işlem yapıldı.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 2020 yılı içerisinde toplamda 1132 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İkna çalışmalarıyla yurt içinde 4, yurt dışında ise 3 teröristin teslim olması sağlandı.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen 16 operasyonda 48, DEAŞ'a yönelik 4 operasyonda 18, Hiz-but Tahrir'e yönelik bir operasyonda da 11 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 87 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında işlem yapılan 332 kişiden 87'si tutuklandı.

Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda, 101 kilo 401 gram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 4 kilo 464 gram eroin, 3 bin 890 uyuşturucu hap, 104 sentetik ecza, bir miktar kokain ve kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatları ve dijital materyaller ele geçirildi.

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