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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 03.12.2020
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"İlçe merkezinde hasar yok, kırsalda araştırma sürüyor"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'daki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

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