Euro
9.51
Dolar
7.85
BIST 100
1,325.49
Altın
1,828.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirtti.

Ahmet Sertan Usul   | 03.12.2020
Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

Bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü
DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 aşılarının dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacak
İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında

Sağlık Bakanı Koca: Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere sağlık personelimiz büyük bir yükün altında

Bakan Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin yol haritasını açıkladı

Bakan Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır

Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır