Siirt ve Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçe kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 24, 2019
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan ilçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Öte yandan, Tunceli merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.