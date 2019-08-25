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Siirt ve Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Süleyman Tunç   | 25.08.2019
Siirt ve Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan ilçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Öte yandan, Tunceli merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

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