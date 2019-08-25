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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Ferdi Türkten   | 25.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ile görüşmesinde Emine Bulut’un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

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