Cumhurbaşkanı Erdoğan Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ile görüşmesinde Emine Bulut’un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.