Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları'nda sığırcıkların gökyüzündeki dansı görenleri büyüledi.

Yavuz Görür   | 03.01.2021
Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi Fotoğraf: Yavuz Görür/AA

Konya

Sazlıklarda gökyüzünde sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti. 

Gökyüzünde dalga ve hortumu andıran figürler oluşturan sığırcıkların dansı, doğasever ve fotoğrafçılar tarafından hayranlıkla izlendi.

Ereğli Anadolu ve Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği Üyesi Amatör Fotoğrafçı Tamer Gümüş, arkadaşları ile evlerine dönerken bir anda binlerce sığırcık sürüsü içerisinde kaldıklarını söyledi.

Akgöl Sazlıkları'na, buradaki su durumunu ve kuş durumunu fotoğraflamak için geldiklerini ifade eden Gümüş, "Gördüğümüz manzara bizi adeta büyüledi. Televizyonlarda gördüğümüz manzaranın adeta içerisinde kaldık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti

Benzer haberler

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi