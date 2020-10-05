Euro
9.17
Dolar
7.79
BIST 100
1,155.82
Altın
1,908.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildirilecek.

Aylin Dal   | 05.10.2020
Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Ankara

Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi tedbir ve yeni uygulama hayata geçirildi.

Tedbirler kapsamında artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler, gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine iletilecek.

Kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak.

Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

Bu arada, suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla oluşturulan adli görüşme odalarının sayısı 76 oldu.

Mağdurların, duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifade vermesinin önünü açan adli görüşme odalarında, bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ifadesi alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere’de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Kovid-19 vakasının kayıtlara geçmediği belirlendi
DSÖ'nün raporunda Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi
Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

Benzer haberler

Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Şiddet faillerinin tahliyesi anında kolluğa bildirilecek

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 289 darbe davasının 276'sı karara bağlandı