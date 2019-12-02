Şentop'un tercihi 'Millilerden Asker Selamı' oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tekirdağ
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Şentop, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Şentop, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy verdi.
Harran'da yaşam
Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.
Millilerden asker selamı
Fotoğrafları seçmenin zor olduğunu ifade eden Şentop, "Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şu an için 3 tane seçtim. Ama sonra yine bakınca farklı fotoğraflar da seçebilirim. Arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.