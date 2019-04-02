Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu
Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi.
Edirne
Edirne'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.
Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, verdiği vaazda, zorlukların, sıkıntının ardından Miraç Kandili'nin ümmete bir iltifat ve hediye olduğunu söyledi.
Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşların namazı cami avlusunda kıldığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.