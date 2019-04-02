Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.28
Dolar
5.61
BIST 100
93,533.12
Altın
1,292.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi.

Cihan Demirci   | 02.04.2019
Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu

Edirne

Edirne'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu. 

Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi. Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı ) 

Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, verdiği vaazda, zorlukların, sıkıntının ardından Miraç Kandili'nin ümmete bir iltifat ve hediye olduğunu söyledi.

Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşların namazı cami avlusunda kıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde

Miraç Kandili yurt genelinde idrak ediliyor

İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

Balkanlar'da Miraç Kandili

Balkanlar'da Miraç Kandili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miraç Kandili' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miraç Kandili' mesajı
Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı

Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı