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Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ni ziyaret etti

Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.

Gökhan Yılmaz   | 02.04.2019
Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ni ziyaret etti Fotoğraf: AA/Yasin Aras

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.

Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.


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