Şehitliklerde Babalar Günü hüznü
Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere ziyarete gelen şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Ankara
İstanbul
Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü hakim
Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınları dualar ve Kur'an-ı Kerim okudu.
Şehit yakınlarının yanısıra vatandaşlar da Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.
Oğlunu Şırnak'taki bir çatışmada kaybettiğini söyleyen Muzaffer Can, "Oğlum her zaman Babalar Günü'nde beni arar, yanıma geldiğinde de en güzel hediyelerden alırdı. 10 yıl önce kaybettim oğlumu ama acısı hala yüreğimde. Vatan sağolsun, evlat acımızı kalbimize basıp ona ve şehit ailelerine dua etmeye devam edeceğiz." dedi.
16 yıldır her pazar şehitliği ziyaret ettiğini belirten Ahmet Musa da şehitliğin hayatında özel bir yeri olduğunu söyledi.
İki çocuğunun sağ salim askerden geldiğini söyleyen Musa, "Oğullarımın şehit olmasını hep hayal ettim ama Allah nasip etmedi. Onlara her zaman vatan sevgisini aşılamaya çalıştım. Bir tanesi eğitimine ara verip askere gitti. Bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulandı. Onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırım. "ifadelerini kullandı.
Babası Mardin'de şehit olan 8 yaşındaki Ahmet Çiçek de "Babamı tam olarak hatırlayamıyorum bile. Vatanımızı korumak için mücadele etmiş. Babamla gurur duyuyorum." diye konuştu.
İzmir
İzmir'de şehit yakınları Babalar Günü'nde kabristanı ziyaret etti
Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadifekale Hava Şehitliği'nde kabir ziyareti yapan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sıcak havaya aldırış etmeden, kimi evladının kimi ise eşinin kabrini temizledi. Duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde, kabirlerin üzerine çiçekler bırakıldı.
Babalar Günü olması nedeniyle babalar, evlatlarının kabirlerinin yanı başına oturup onlarla özlem giderdi.
Bingöl'de 2018'de kaza sonucu vurularak şehit olan jandarma komando er Ömer Sarı'nın babası İlhami Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
Babalar Günü'nde yine tarif edilemez bir acı yaşadığını belirten Sarı, "Ben yine evladıma geldim. 2 yıldır şehitliğe gelip onun mezarına bakıp gidiyorum. Onu çok özledim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ağaçlarını suluyoruz, oğlumun bahçesini suluyoruz. Onunla avunuyoruz. Teröre lanet oldu. Parça parça olsunlar." dedi.
Her gün evinde şehit oğlunun fotoğraflarına bakarak zaman geçirdiğini söyleyen anne Nasife Sarı da, "Her gün geliyorum onun toprağını öpüyorum. Her şey vatan için. Oğlumla gurur duyuyorum. Vatanımız için oğlum şehit oldu." şeklinde konuştu.
Ankara
Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü
Çocuklarının bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan anne ve babaları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da çocuklarıyla Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.
Bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına bakım yaparak, çiçek bıraktı.
Hakkari Dağlıca'da 2015 Eylül ayında şehit olan Astsubay Okan Taşan'ın babası Bayram Taşan, her hafta oğlunu annesiyle birlikte ziyarete geldiklerini söyledi.
Taşan, "Zaten biz bir hafta gelmediğimizde kendisi rüyamıza geliyor. Okan bizi Babalar Günü'nde hep arardı, günümüzü kutlardı." dedi.
"Çok isterdim, o yine benim Babalar Günümü kutlasın"
Oğlu Şırnak'ta şehit olan Kamil Gülünay da, "Oğlum çok şahane bir şekilde Babalar Günümüzü kutlardı. Şöyle ki beni her zaman 12.00 ile 13.00 saatleri arasında mutlaka arardı ve 'koca çınar' diye hitap ederdi. Oğlumla diyaloğumuz çok iyiydi. Takdiri ilahi bu şekildeymiş." diye konuştu.
Oğlunun kabrine hemen hemen her gün geldiklerini belirten Gülünay, "Çok isterdim, o yine benim Babalar Günümü kutlasın. Olmadı işte, biz ona geldik. Yüce Rabbim devletimize zeval vermesin, vatanımızı, milletimizi ve askerimizi korusun." dedi.
"Her şey vatan için"
Hakkari Çukurca'da girilen çatışmada 23 yıl önce şehit olan oğlunu torunlarıyla ziyarete gelen baba Mahmut Aydın, duygularını şöyle dile getirdi:
"Zafer olduğunda Babalar Günü daha güzel kutlanıyordu ama vatanımızın olması için de bu da şarttır. O olmazsa, biz olmazsak, siz olmazsanız bu vatan olmaz. Üzülüyorum ama vatan için de gerekli. Yapacak bir şey yok. Ne kadar olsa da evladımıza üzülüyoruz. Üzüntü ile geliyorum, dayanağımız vatan, diye kendimizi savunuyoruz. Torunlarımın bir tek amcaları vardı o da şehit oldu. Alışsınlar ve amcalarının olduğunu bilsinler, diye getiriyorum. Zafer ilk askere gittiğinde en büyük torunum 3 aylık idi. Zafer onu öperek askere gitmişti. Vatanımız, bayrağımız sağ olsun. Başka diyecek bir şey yok. Her şey vatan için."
Mersin
Mersin şehitliğinde buruk Babalar Günü
Şehit aileleri Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelerek kabirlerin temizliğini yaptı. Kabirlere diktikleri çiçekleri sulayan aileler, Babalar Günü'nde gözyaşı döktü.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Bir şehit kızının babasının mezarına "Selam olsun köklü bir ağaç gibi gölgesiyle evladını koruyan babalara. Babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. Kızın Defne." yazılı notla çiçek bırakması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.