Euro
7.65
Dolar
6.85
BIST 100
113,707.60
Altın
1,741.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 21.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi
Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi
Çin'de Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

Benzer haberler

Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret

Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Şehitliklerde Babalar Günü hüznü

Trabzon şivesiyle 'Babalar Günü' kutlaması

Trabzon şivesiyle 'Babalar Günü' kutlaması
Filyasyon ekibi Babalar Günü'nü buruk geçiriyor

Filyasyon ekibi Babalar Günü'nü buruk geçiriyor
Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler

Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler