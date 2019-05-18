Şehitlerin baba evinde yas var
Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Mustafa Gidergelmez ve Eyüp Kapaklıkaya evlerine acı haber ulaştı.
Gaziantep
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Mustafa Gidergelmez ve Eyüp Kapaklıkaya'nın evlerine acı haber ulaştı.
Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) personeli astsubay Mustafa Gidergelmez'in Gaziantep'teki baba ocağına acı haber ulaştı.
İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Şemsettin ve annesi Fatma'ya şehadet haberini sağlık ekipleri nezaretinde Kaymakam Muhammed Lütfü Kotan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi.
Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarını tutamayarak ağıt yaktı. Jandarma ekipleri tarafından şehidin ilçede yaptırdığı ve inşaat halinde olan evine Türk bayrağı asıldı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Gidergelmez'in naaşının yarın ilçedeki Sıdıka Tayyar Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip İslahiye Asri Mezarlığı Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.
Şehit Kapaklıkaya'nın cenazesi bugün toprağa verilecek
Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evinde yas var.
Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şehadet haberi, Kargı ilçesinde yaşayan annesi Hatice ve babası Şaban Kapaklıkaya'ya, Kaymakam Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verildi.
Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı, yakınları ve komşuları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası şehidin cenazesinin, bugün ilçeye bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.