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'Yüksek ses çıkaran' egzoz takılı 129 araç trafikten men edildi

Gaziantep'teki trafik denetimleri kapsamında, "yüksek ses çıkaran" egzoz takılı 129 araca trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 17.05.2019
'Yüksek ses çıkaran' egzoz takılı 129 araç trafikten men edildi

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde vatandaşların huzur ve sükunetini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde çalışma başlatıldı.

Üniversite Bulvarı ve Adnan İnanıcı Caddesi'nde yapılan denetimlerde, "abart egzoz" diye tabir edilen aşırı yüksek ses çıkaran egzoz takılı 82 otomobil ile 47 motosiklet trafikten men edildi.

Açıklamada, bu tür araç ve sürücülerle ilgili denetimlerin artarak süreceği belirtildi.

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