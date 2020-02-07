Şehitlerimizi uğurluyoruz
Van'da çığ altındaki iki kişiyi arama kurtarma faaliyeti yürütürken üzerlerine çığın düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.
Kars
Van'da çığ altındaki iki kişiyi arama kurtarma faaliyeti yürütürken üzerlerine çığın düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, memleketi Kars'ta toprağa verildi.
Şehit Avcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi morgundan yakınları ve askeri yetkililerce alınarak Yeni Merkez Camisi'ne getirildi.
Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Avcı'nın cenazesi, tören mangasınca omuzlarda taşındığı cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü.
Bekar olan Avcı, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehit Avcı'nın babası Asim ve annesi Bahar Avcı ile yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Jandarma komutanı Albay Hidayet Arıkan katıldı.
"Seninle gurur duyuyoruz oğlum"
Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün cenazesi, memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde defnedildi.
Şehit Süslü'nün Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan uçak, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na indi. Şehidin cenazesi, oradan da kara yolu ile Aksaray Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morguna getirildi.
Tekbir ve dualarla karşılanan şehidin naaşı buradan alınarak, helallik için Sultanhanı ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ardından şehit Süslü'nün naaşı, ilçe meydanına getirildi.
Burada şehidin eşi Süreyya ve babası Mehmet Süslü ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.
Şehidin annesi Yeter Süslü, ameliyat olduğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla törene getirildi.
Anne Süslü burada evladının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı ve "Gözlerini yerim senin yavrum, hakkını helal et yavrum" diyerek şehidin fotoğrafını öptü.
Şehidin 8 aylık kızı Miray Süslü, akrabalarının kucağında tören alanına getirildi.
Şehidin halası Fadimeana Sarıgül de "Seninle gurur duyuyoruz oğlum, vatanıma hediye ediyorum seni, hakkını helal et" dedi.
İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın Cuma namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Süslü'nün naaşı, Sultanhanı Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve İlknur İnceöz, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 5 Şubat'ta defnedilen İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın babası Atay Yıldız ve eşi Türkan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
"Dik durun çocuklarım, biz şehit ailesiyiz"
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (25) cenazesi, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde defnedildi.
Şehit Keskin'in naaşı helallik alınmak üzere, annesinin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Selçuk, şehidin 3 aylık bebeği Kumsal Keskin'i kucağına aldı, bir süre onunla ilgilendi.
Cenaze daha sonra Taksi Durağı Meydanı'na getirildi. Şehidin annesi Rabişe Koca ve eşinin şapkasını takan Zeynep Keskin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Anne Koca, "Dik durun çocuklarım, biz şehit ailesiyiz. Başınızı öne eğmeyin, dik durun, gururlanın." diye konuştu.
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kılınan namazın ardından şehidin naaşı, Karahayıt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törene, şehidin yakınları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ve vatandaşlar katıldı.
"Seninle gurur duyuyorum"
Van'da Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın (26)naaşı, Van'daki törenin ardından uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile Artvin’in Ardanuç ilçesine getirildi.
Şehit Akçam için bugün Ardanuç ilçesinde tören düzenlendi.
Tören kapsamında Akçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda Ardanuç Merkez Cami önüne getirildi.
Şehit cenazesinin cami meydanına getirilmesiyle şehit annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ve Sıla Akçam tabuta sarılıp, şehidin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.
Asker montu giyen Sıla Akçam, asker selamı vererek, "Seninle gurur duyuyorum. Sana söz verdim. Bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Canımın içisin başımı hep dik tutacağım." dedi.
Şehit yakınları da burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Hasan Koçyiğit, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Yasın Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve binlerce vatandaş katıldı.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit Akçam’ın naaşı askerlerin omzunda bir süre taşınarak cenaze aracına kondu. Buradan Bulanık Köyü'ne götürülen şehidin cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.