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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Türkiye

İletişim Başkanı Altun'dan 'Barışın anahtarı Türkiye' videosu paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.02.2020
İletişim Başkanı Altun'dan 'Barışın anahtarı Türkiye' videosu paylaşımı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.

Altun, Twitter hesabından Suriye'de yaşanan iç savaş ve Türkiye'nin buradaki huzur ve barışa katkı sağlamak, sınırlarını korumak ve bölgede kalıcı istikrarın tesisi için yürüttüğü politika ve operasyonlara ilişkin bilgilerin yer aldığı, "Barışın Anahtarı Türkiye" başlıklı bir video yayınladı.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir." ifadelerine yer verdi.



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