Şehitlerimizi uğurluyoruz
Şanlıurfa'daki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit olan uzman çavuşlar Keskin ve Tekin için Şanlıurfa'da; Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler Duymaz ve Yılmaz için Hakkari'de tören düzenlendi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit olan tankçı uzman çavuşlar Davut Armağan Keskin (28) ve Şevket Tekin'in (23) cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehitler Keskin ve Tekin'in Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu.
Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi Balıkesir'e, şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in cenazesi ise Nevşehir'e uğurlandı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler için tören
Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan iki asker için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde ambulanslara konuldu.
Şehit Duymaz'ın naaşı memleketi Yozgat'a, şehit Yılmaz'ın naaşı da Bartın'a gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.