Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli." dedi.
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