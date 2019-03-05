Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapılan Şehitler Abidesi Camisi, 18 Mart'ta açılacak.

Aynı mevkide bulunan Şehitler Abidesi'nin ismini taşıyacak caminin inşasında 250 metreküp sarı çam ahşabı kullanılıyor. Minaresi Antalya'dan getirilen limra taşından yapılan caminin geri kalan kısmı tamamen ahşap olacak. Caminin dış cephesi, aşı boyasıyla renklendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği tarihi alandaki bölgede yapımına geçen ay başlanan 160 metrekarelik ahşap caminin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Caminin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile OPET ve Türk Hava Yollarının sponsorluk desteğiyle yapıldığını ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Şehitler Abidesi'nin bahçe kısmında, daha önce kadın ve erkek mescitlerinin bulunduğu alana cami yapıyoruz. Her iki mescidimiz ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelmişti. Hem daha estetik hem de daha kullanışlı olması açısından böyle bir çalışmaya başlandı." dedi.

Şehitler Abidesi Camisi'nin ahşaptan yapıldığını vurgulayan Kaşdemir, "140 kişi kapasiteli caminin sadece minaresi taş. Güzel bir mimari estetikle gerçekten Çanakkale ve şehitliğe yakışan bir cami oldu. Sadece ahşap olması da güzelliğini artırıyor. Umut ediyoruz ki buraya gelenlerin ibadet etme ihtiyacını karşılayabileceği bir cami ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Şu anda caminin inşasında aksama olmadığını dile getiren Kaşdemir, caminin 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.