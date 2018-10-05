Şehit yakını uzman erbaşların gurur günü

MANİSA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 20 haftalık eğitimlerini tamamlayan 2 bin 999 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.

6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muharebe, meskun mahallerde teröristle mücadele, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış, dağ ve ormanlarda harekat, toplumsal olaylara müdahale ve ilk yardım konularında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler ant içti.

Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, törende yaptığı konuşmada, 2 bin 999 jandarma uzman erbaşın eğitimi başarıyla tamamladığını belirterek, "Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi görev yapacakları yerlere uğurlamanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Kursa katılan 2 bin 999 jandarma erbaşın 280'inin şehit yakını olduğuna değinen Jandarma Albay Sel, "Değerli aileler gözünüzden sakınarak yetiştirdiğiniz evlatlarınız zorlu bir eğitim dönemini başarı ile tamamlayarak şerefli jandarma genel komutanlığı saflarına katılmaya hak kazanmışlardır. Onları ne kadar övseniz azdır. Böyle kahraman evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Jandarma Albay Sel, göreve başlayacak kursiyerlere şöyle seslendi:

"Bu kutsal göreve talip olduğunuzda kendi nefis ve bedeninin sınırlarını bilmeyen, yapabileceklerini hayal bile edemeyen sizler, 20 hafta süresince aldığınız eğitimle bundan sonra meslek yaşantınızda alacağınız görevlere bedenen ve ruhen hazır duruma geldiniz. Mesleğinizin her aşamasında örf, adet ve geleneklere bağlı kalırken vatandaşlara karşı adil ve tarafsız olmanız gerektiğini asla aklınızdan çıkarmayacaksınız."

Albay Sel'in konuşmasının ardından, dereceye giren kursiyerlere hediyeleri verildi.

Törende jandarma uzman erbaşların sunduğu dağcılık gösterisi beğeni toplarken, tören sonrası kursiyerlerle ailelerinin buluşmaları duygusal anlara sahne oldu.

Muhabir: Fatih Tıpırtın, Ahmet Bayram