26 ilçede bin 268 gençle 'İstanbul Gençlik Araştırması'

Sultangazi Belediyesi'nce kentteki 26 ilçede bin 268 gençle yüz yüze görüşülerek "İstanbul Gençlik Araştırması" yapıldı.

İSTANBUL

Bir şirkete yaptırılan saha çalışmasında, 15-29 yaş aralığındaki gençlerin yönelimleri ve eğilimleri, gündelik yaşam alışkanlıkları, siyasete ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılımları, zararlı alışkanlıklarıyla kimlik ve değerlere bakışları incelendi.

Araştırmanın sonuçları, Sultangazi Belediyesi’nce gerçekleştirilen "Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu'nda" açıklandı.

Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşayan gençlerin yüzde 55,5’i bir işte çalışıyor. "Çalışmıyorum - iş arıyorum" diyenlerin oranı yüzde 36,8 iken "işsiz" olduklarını beyan edenlerin oranı ise yüzde 7,6.

Türkçe dışında bir başka dil bilen gençlerin oranı yüzde 37 olurken, gençlerin yüzde 8,2'si okul kitaplarının dışında kitap okumadığını dile getirdi.

Hiç gazete okumayanların oranı yüzde 41,9, basılı ya da internette gazete okuyanların oranı yüzde 58,1 çıktı. Gençlerin yüzde 18,4’ü "Hiç televizyon izlemem" derken, yüzde 82,6'sı televizyon izlediğini belirtti.

Araştırmaya göre, gençler günde ortalama 244 dakika internet kullanıyor. "Hiç internet kullanmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 0,2 olurken, günde 2 saatin üzerinde internet kullananların orası yüzde 98,1 olarak ölçüldü.

Herhangi bir siyasi parti ya da gençlik kollarına üye olanların oranı yüzde 7,7'de kalırken, yüzde 1,3 "Üye değilim ama olmak isterim", yüzde 0,5 "Üyeydim ve ayrıldım", yüzde 90,5 "Hayır değilim" yanıtını verdi.

Sigara ve nargile alışkanlığı oranı yüzde 43,5

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 43,5'unun sigara ve nargile alışkanlığı var. Gençlerin yüzde 12'si alkol bağımlısı çıkarken, yüzde 27,3'ünün bir şekilde alkol aldığı veya almaya devam ettiği, yüzde 60,8'inin alkol kullanmadığı belirlendi. Uyuşturucu madde kullanma oranı ise yüzde 1,1 olarak çıktı.

Gençlerin yüzde 8,9'u "Bir dine inanıyorum ve ibadetlerimin tümünü yerine getiriyorum" derken, "Bir dine inanıyorum, ibadetlerimin bir kısmını yerine getiriyorum” diyenlerin oranı yüzde 52 oldu.

"Bir dine inanıyorum ama ibadetlerini yerine getirmiyorum" giyen genç oranı yüzde 27,5 iken, geriye kalanların yüzde 4.3'ünün ise dine karşı ilgisiz olduğu belirlendi.