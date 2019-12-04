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Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Taner Aydin   | 04.12.2019
Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Abdullah Coşkun / AA

Konya

Yakınları tarafından Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Recep Özmen'in cenazesi, törenin düzenleneceği Gaziler Kapalı Pazar Yerine getirildi.

İşitme engelli baba Salih Özmen, burada taziyeleri kabul etti. Tören sırasında yapılan konuşmaları işitme engelli baba Özmen'e görevli tarafından işaret diliyle anlatıldı.

Burada öğle namazına müteakip Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak Akşehir Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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