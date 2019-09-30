Euro
6.16
Dolar
5.65
BIST 100
105,346.60
Altın
1,486.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehit Uzman Çavuş Baran'ın kanı yerde kalmadı

Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 4 Temmuz'da Eruh kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Fecri Barlık   | 30.09.2019
Şehit Uzman Çavuş Baran'ın kanı yerde kalmadı

Siirt

Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Pervari ile Eruh ilçeleri arasındaki Akmeşe kırsalında PKK mensubu teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yapılan araştırmada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 4 Temmuz'da aynı bölgede gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-31 Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlendi.

Siirt Valisi Atik'ten "Kanın yerde kalmadı" mesajı

Vali Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından, şehit Baran'ın cenaze töreninde çekilen fotoğrafı paylaştı.

Atik, paylaşımında fotoğrafın yanı sıra "Kanın yerde kalmayacak, namus sözü demiştim. Az önce yaptığımız operasyonda kanın yerde kalmadı. 5 hain etkisiz hale getirildi. Allah sana rahmet eylesin Yasin Baran şehidim." ifadelerini kullandı.

Siirt'te 4 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatılmış, teröristlerle sağlanan temasta iki asker yaralanmıştı.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor

Benzer haberler

Şehit Uzman Çavuş Baran'ın kanı yerde kalmadı

Şehit Uzman Çavuş Baran'ın kanı yerde kalmadı

Jandarma ile AB arasında 'kriminal uzmanlık' için iş birliği

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eski istihbaratçı Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Eski istihbaratçı Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı