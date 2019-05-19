Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları uğurladı

Şanlıurfa'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Aynur Ekiz,Cankut Taşdan   | 19.05.2019
Şehit polisi son yolculuğuna meslektaşları uğurladı

Ankara

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin cenazesi Ankara'da defnedildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende şehidin yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehit komiser yardımcısı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Özel Harekat polisleri, şehit arkadaşlarının naaşını tören mangasından alarak cenaze nakil aracına kadar tekbirlerle taşıdı.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. 

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde dün sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Kayadibi şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

'Kawa' kod adlı terörist her şeyi bir bir anlatıyor

'Kawa' kod adlı terörist her şeyi bir bir anlatıyor

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

ABD Suriye'de İran'ı hedef almaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de İran'ı hedef almaya hazırlanıyor
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı

Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı
Diyarbakır'da saldırı için keşif yapan terör iş birlikçisi yakalandı

Diyarbakır'da saldırı için keşif yapan terör iş birlikçisi yakalandı