Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara/Muğla
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bodrum'da bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
Deprem nedeniyle ilçede panik durumu yaşanmadı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.