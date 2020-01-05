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Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin üçüncü yılı dolayısıyla memleketi Elazığ'daki kabri başında anma programı düzenlendi.

Suat ÖZTÜRK   | 05.01.2020
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı Fotoğraf: Suat ÖZTÜRK/ AA

Elazığ

Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin üçüncü yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Baskil Anadolu Lisesi yol ayrımında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan şehit Sekin'in Doğancık köyünde bulunan kabrine kadar "Şehide saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi. Buradaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. ( Suat ÖZTÜRK - Anadolu Ajansı )

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin üçüncü yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Baskil Anadolu Lisesi yol ayrımında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan şehit Sekin'in Doğancık köyünde bulunan kabrine kadar "Şehide saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi. Buradaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

"Onların emanetleri de bizim baş tacımızdır"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Sekin'in vatanı, bayrağı ve milleti uğruna büyük bir fedakarlıkla şehadet şerbetini içtiğini anımsattı.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:

"Nice sıkıntılar yaşandı. Bu topraklar hep şehit kanlarıyla sulandı. Şehit kanlarıyla hamurlaştı, yoğruldu ve bugüne kadar bize intikal etti. Nice şehitlerimiz, nice gazilerimiz var. Kahramanlıklar ortaya koymuş Fethi Sekinler gibi nice kahramanların bıraktığı güzel bir yurtta yaşıyoruz. Şehitlerimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuş, hepimizin baş tacı yaptığı insanlardır. Dolayısıyla onların emanetleri de bizim baş tacımızdır. En kıymetli varlıklarımızdır."

"Sizin ihanetiniz bizi birleştirdi"

Terör örgütüne tepkisini dile getiren şehit babası Mehmet Zeki Sekin ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Vatanın bağrına fırlattığınız zehirli ihanet okları, Fethi ve onun gibi nice kahraman yiğit vatan evladının canları pahasına siper ettikleri iman göğsünde eritip bal kaymak eyledik. Ciğerimize saplanan kızgın demirleri, kor ateşleri göz yaşımızı soğutup söküp attık. Sizin ihanetiniz bizi birleştirdi, zayıflatmadı, güçlendirdi. Tüm Türkiye ve umudu Türkiye olan yüz milyonlarca insan tek vücut oldu. Biz ölmedik siz öldünüz, biz bitmedik siz bittiniz. Fethi nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, bizler de kanımızın son damlasına kadar bu aziz ve cennet vatanı daha da güzelleştirmeye ant içtik."

"Şehit Polis Fethi Sekin" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin şiirlerini okuduğu programa Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile çok sayıda kişi katıldı.


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