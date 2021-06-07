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Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında, el yapımı patlayıcıya basması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 07.06.2021
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Şeker'in naaşı, Şeyhören Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Bafra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Burada şehidin babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker'i yakınları teskin etmeye çalışırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, aileye başsağlığı diledi.

Şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Nidanur Dursun'a sarılan Karaaslan, acısına ortak oldu.

Cenaze namazını öğlen vakti İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı şehit Şeker'in naaşı bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Bafra Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı cenazeye Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, askeri ve mülki erkan katıldı.

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