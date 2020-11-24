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Türkiye

Şehit öğretmen Hamza Çetin mezarı başında anıldı

Tunceli Meşeyolu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 1993 yılında teröristlerce şehit edilen Hamza Çetin için Karaman'da mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Mehmet Çetin   | 24.11.2020
Şehit öğretmen Hamza Çetin mezarı başında anıldı

Karaman

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şehit öğretmen Hamza Çetin'in Yeşildere köyündeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehit öğretmenin mezarına çiçek bırakıldı.

Çalışkan, şehitliğin yüksek bir mertebe olduğunu ifade ederek, milletin, görevini yerine getirme adına canından vazgeçen şehitlere her zaman minnettar olduğunu, öğretmenlerin öğrettiklerinin asla unutulmadığını ve onların daima hatırlanacağını söyledi.

Şehit öğretmen Hamza Çetin, Tunceli Meşeyolu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 1993 yılında teröristlerce şehit edilmişti.

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