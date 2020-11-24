Irak'ın kuzeyindeki sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında sığınak ve mağaralarda yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar, çok sayıda sığınak ve mağara tespit etti.
Sığınak ve mağaralarda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir doçka uçaksavar silahı, bir M-16 piyade tüfeği ve 2 şarjörü, bir AT-4 tanksavar silahı lançeri, 17 el yapımı patlayıcı, bir el bombası, 15 makineli tüfek mühimmatı, 58 havan mühimmatı, 15 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile 200 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.