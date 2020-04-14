Şehit oğlunun maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan Pakize Demirci, 1988'de Muş'ta şehit olan oğlundan kalan maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Kastamonu
Kastamonu'da şehit annesi Pakize Demirci, oğlundan kalan şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Daday ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1988'de Muş'ta şehit düşen oğlu Jandarma Çavuş Ümit Demirci'den kalan bir aylık şehit maaşını bağışladı.
Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Demirci'yi ziyaret ederek bu davranışından dolayı kutladı.
Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde herkesin birlik beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.
Kampanyayı televizyondan öğrendiğini ifade eden Demirci, "Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüm. Ben Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katıldım. Oğlumdan kalan bir aylık şehit maaşını kampanyaya yatırdım. Ben dışarı çıkamadığım için Kaymakamlığımızı aramıştım. Sağ olsun onlar da geldiler, maaşımı alıp kampanya hesabına yatırdılar." dedi.
Herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğini vurgulayan Demirci, "Benim oğlum bu vatan için, bu millet için şehit oldu. Ben de oğlumun ruhu için onun maaşından devletimize destek olmak için kampanyaya katıldım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu hastalık, temelli en yakın zamanda kökünden gitsin inşallah." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.