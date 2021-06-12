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Şehit Er Muhammed Ali Akın son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında Irak'ın kuzeyinde teröristlerin füze saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Akın'ın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

Taner Aydın   | 12.06.2021
Şehit Er Muhammed Ali Akın son yolculuğuna uğurlandı

Konya

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında Irak'ın kuzeyinde teröristlerin füze saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Düzenlenen askeri tören öncesinde Şehit Muhammed Akın'ın bayrağa sarılı naaşı hastane morgundan alınarak Konya Şehitliği namazgahına getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında Konya Şehitliği'ne taşınarak duanın ardından tekbirler eşliğinde defnedildi.

Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Ayşe Akın, babası Battal Akın, kardeşleri Ömer Faruk, Ülfet ve Recep Akın'ı cenazeye katılan yakınlarını zorlukla teskin etti.

Düzenlenen cenaze törenine Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen Ankara'dan gelen Tuğgeneral Sebahattin Türker, Konya Garnizon Komutan Vekili Hava Savunma Albay Tamer İleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda muvazzaf asker, polis ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Serdar Çam, komutanlar, milletvekilleri, defin sonrası şehidin ailesine taziyede bulundu.

11 Haziran 2021 tarihinde Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta Kalyano Dağı Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında Piyade Er Muhammed Ali Akın ağır yaralanmıştı. Hakkari'de hastaneye kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.




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