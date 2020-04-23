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Şehit aileleri ve gazilerden '23 Nisan' çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, tüm vatandaşları saat 21.00'de Türk bayraklarıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.04.2020
Şehit aileleri ve gazilerden '23 Nisan' çağrısı

Ankara

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlattı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ı evlerde coşkuyla kutlayacaklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin ve ulusal egemenliğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Bu günü yaşamamıza vesile olan başta TBMM'nin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi, Gazi Meclis'imizin ilk üyelerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Bizler bu akşam saat 21.00'da bayraklarımızla, balkonlarımızda buluşacağız. Hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Tüm vatandaşları da bu çoşkulu kutlamaya davet ediyoruz."

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