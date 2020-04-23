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Emine Erdoğan, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Berk Özkan   | 23.04.2020
Emine Erdoğan, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı:

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Kardeşliği ve sevgiyi çoğaltan bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Vatanı canından yüce tutmuş tüm kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocuklar ile çekilmiş fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Aziz Türk Milletinin bağımsızlık aşkının bir abidesi olarak 100 yıldır dimdik ayakta duruyor. Kıymetli çocuklar! Rüzgar olup daha nice yüzyıllar boyu şanlı bayrağımızı dalgalandıracak olan sizlersiniz."


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