Şehidin hatırasını yaşatan minikler topaç turnuvasında

Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye'nin Çobanbey beldesinde kurulan kültür evinde öğrenim gören çocuklar, Ankara'da düzenlenen "topaç turnuvası"nda Türkiye'deki yaşıtlarıyla bir araya geldi.

Çobanbey'de inşa edilen kültür evinde eğitim öğrenim gören ve Kurt-ar Derneğinin düzenlediği etkinlik kapsamında topaç turnuvası için dün Ankara'ya gelen 8 çocuk başkentin tarihi yerlerini gezdi.

Çocuklar bugün de topaç turnuvasında yaşıtlarıyla kıyasıya yarıştı, hünerlerini sergiledi.

"Türkiye'de olduğum için çok mutluyum"

Organizasyon sorumlularından Kurt-ar Derneği gönüllüsü edebiyat öğretmeni Hilal Koçyiğit, şehidin hatırasını yaşatan miniklerin, kültür evinde Türkçe, matematik gibi dersler aldığını, sosyal etkinliklerle de savaşın izlerini silmeye çalıştıklarını vurguladı.

Koçyiğit, "Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine kurulan kültür merkezi bizim için gerçekten önemli. Bölgedeki çocukların mutluluğunu görmek ve onları Türkiye'de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Kültür evinde eğitim gören 9 yaşındaki Hatice Lölek, topaç turnuvasının heyecanını yaşadığını belirterek, "Türkçe öğrendim ve şimdi arkadaşlarımla beraber buraya geldik. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Bizimle çok ilgileniyorlar." diye konuştu.

Ankara turu kapsamında, Anıtkabir'i de gidecek çocuklar, şehit Musa Özalkan'ın evinde eşi ve 1 yaşındaki kızı Ayşe Gökşen'i ziyaret ettikten sonra Çobanbey'e dönecek.

Muhabir: Mehmet Kara