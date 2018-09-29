AKUT 'tropikal fırtına'ya hazırlandı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'de Ege kıyılarını etkilemesi beklenen "tropikal fırtına" ihtimaline karşı Karabağlar ilçesinde kriz merkezi ve acil müdahale birimi oluşturdu.

İZMİR

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir Operasyon Birim Sorumlusu Murat Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede beklenen fırtına öncesi çalışma yapma kararı aldıklarını, bu kapsamda Torbalı'nın Pancar bölgesindeki depolarından, arama kurtarma malzemelerini kent merkezine araçlarla ulaştırdıklarını belirtti.

Karabağlar'da belediyenin AKUT'a tahsis ettiği alanı kriz merkezi olarak kullanacaklarını ve acil müdahale ekibinin de yarın sabah merkezde bulunacağını aktaran Aras, İzmir Valiliği, Büyükşehir ve ilçe belediye merkezleriyle koordineli çalışacaklarını ifade etti.

Aras, bölgede beklenen aşırı yağış sonrası bot ve kentsel arama kurtarma malzemelerine ihtiyaç duyulabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yarın sabah saat 08.00'den itibaren merkezde olacağız. Zaten iki gündür görevdeyiz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kriz merkezi olarak malzemelerimizi taşıdık. Sürekli iletişim halinde olacağız. Vatandaşlara da önerimiz, afet öncesi, sırasında ve sonrasında alınabilecek tedbirleri öğrenmeleri, hava durumunu iyi takip etmeleri."

AKUT'un kriz merkezine taşıdıkları arasında bot, balık adam kıyafetleri, kırıcı veya delici gibi kentsel arama kurtarma ile ilk yardım malzemeleri yer alıyor.

Muhabir: Efsun Yılmaz







