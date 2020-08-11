Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.