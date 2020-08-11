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Türkiye

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.

Mümin Altaş   | 11.08.2020
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.

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