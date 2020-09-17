Euro
8.96
Dolar
7.55
BIST 100
1,110.66
Altın
1,944.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
logo
Türkiye

Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Ali Cevahir Aktürk   | 17.09.2020
Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

İstanbul

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. 

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi. 

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini reddetti. 

Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi
Yemen'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor
Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vakası görüldü
İtalya'da son 24 saatte 1585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar Madrid odaklı artıyor

Benzer haberler

Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki: Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın sanatçılığından bahsedilemez

Şarkıcı Halil Sezai tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi

Şarkıcı Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi

Şarkıcı Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi
Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek

Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek
Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai serbest bırakıldı