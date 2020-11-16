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Sarıkamış'ta kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Hüseyin Demirci   | 16.11.2020
Sarıkamış'ta kar etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçenin Hançerli düzü mevkisinde yağan kar 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Murat Dönmez, AA muhabirine, soğuklardan sonra kar yağışını beklediklerini belirterek, "Son günlerde soğuk hava hakimdi. Bu nedenle kar yağışını bekliyorduk. Kar, bu yıl geçen seneye göre geç yağdı." dedi.

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