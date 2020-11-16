Sarıkamış'ta kar etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Kars
İlçenin Hançerli düzü mevkisinde yağan kar 5 santimetreye ulaştı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Murat Dönmez, AA muhabirine, soğuklardan sonra kar yağışını beklediklerini belirterek, "Son günlerde soğuk hava hakimdi. Bu nedenle kar yağışını bekliyorduk. Kar, bu yıl geçen seneye göre geç yağdı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.