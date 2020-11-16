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SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 880'e yükseldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8 bin 880'e yükseldiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 16.11.2020
SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 880'e yükseldi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2000'li yıllarda SGK'nin geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 3 bin 986 olduğunu belirtti.

Sadece son iki yılda geri ödeme listesine 1166 ilaç alındığını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8 bin 506 ilacımız yurt içi, 374 ilacımız yurt dışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737'si yurt içi, 75'i de yurt dışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002'de kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9'a yükseldi."

SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) koduna sahip 4 bin 833 tıbbi malzemenin de geri ödeme listesinde bulunduğuna işaret eden Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin SGK'ye maliyetinin 2020 yılında 5 milyar lirayı bulduğunu aktardı.


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