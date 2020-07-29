Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,132.70
Altın
1,958.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sarayiçi Er Meydanı, güreşlere hazır

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı Sarayiçi Er Meydanı'nda gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Gökhan Balcı   | 29.07.2020
Sarayiçi Er Meydanı, güreşlere hazır

Edirne

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı Sarayiçi Er Meydanı'nda gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağı konusunda Bilim Kurulu'nun kararı beklenirken Sarayiçi Er Meydanı'nı güreşlere hazır hale getirdiklerini belirtti.

Er meydanında her yıl 2 binden fazla pehlivanın mücadele ettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde baş gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin akıbeti, Bilim Kurulu'nun vereceği karar sonrasında netlik kazanacak. Güreş camiasının odaklandığı kararın ne şekilde olacağı merak edilirken, er meydanındaki çimler belirli periyotlarla sulanıyor, biçilerek gübreleniyor.

Bilim Kurulu olumlu karar verirse, sahamız hazır. Güreşler önceki yıllarda olduğu gibi o mükemmel çayırda yapılacak. Olumsuz bir karar çıkarsa da güreş alanının bakımını biz yine yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz dualı çayırda periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çimler istenilen şekilde biçildi, gübrelendi, sulandı. Tüm tribünler elden geçirilerek gerekli yerlere müdahaleler yapıldı. Güreşlerin yapılması yönünde karar çıkarsa, er meydanı hazır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil
Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması
AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak
Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sarayiçi Er Meydanı, güreşlere hazır

Sarayiçi Er Meydanı, güreşlere hazır

Edirne'deki orman yangını bölgesindeki soğutma çalışması sürüyor

Edirne'de Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlanıyor

Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Belediye memuru eski sazlara can veriyor

Belediye memuru eski sazlara can veriyor